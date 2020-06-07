Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Трусовой в группу Плющенко

Плющенко 6 мая в разговоре с ТАСС сообщил о переходе 15-летней спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе. Фигуристка дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне.

Также утвержден переход в группу Плющенко Вероники Жилиной и Софьи Муравьевой.

Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.