Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Трусовой в группу Плющенко

ТАСС, 7 июня. Переход российской фигуристки Александры Трусовой в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко утвержден Федерацией фигурного катания Москвы. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба организации.
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Плющенко 6 мая в разговоре с ТАСС сообщил о переходе 15-летней спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе. Фигуристка дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне.
Также утвержден переход в группу Плющенко Вероники Жилиной и Софьи Муравьевой.
Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.