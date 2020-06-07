VAR будут использовать не на всех матчах в нескольких турах после возобновления РПЛ

ТАСС, 7 июня. Система видеоассистента рефери будет использоваться не в полном объеме в нескольких турах Тинькоф - Российской премьер-лиги. Об этом в эфире радиостанции "Маяк" рассказал заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС), директор по развитию организации Максим Митрофанов.

Ранее сообщалось, что РФС планирует использовать VAR в оставшейся части сезона после его возобновления. При этом Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила обходиться без системы.

"Позиция РФС и судейского комитета такова, что VAR должен быть обязательно. Есть проблема с парой туров, где не получается использовать на всех матчах. Мы ведем работу с премьер-лигой по этому поводу", - сказал Митрофанов.

В Олимп - Кубке России не сыгран четвертьфинал "Шинник" - "Урал", матч запланирован на 24 июня. Полуфинальные встречи, в том числе игра "Зенит" - "Спартак", должны пройти 19 июля. "Что касается места проведения матча 1/4 финала между "Спартаком" и "Зенитом", то решение будет приниматься исходя из большого количества элементов, в частности эпидемиологического состояния на тот момент. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС", - отметил он.