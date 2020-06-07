Рублев рассказал, что доволен тренировками во время самоизоляции

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев доволен тем, как тренировался во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

"Свой уровень оценить сложно без матчей, без реальных турниров. Но то, как я тренируюсь, как играю [на тренировках] - мне все нравится, - сказал Рублев. - Когда придет время, посмотрим, на каком уровне я нахожусь".

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. В июле он сыграет на выставочном турнире в Белграде.