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ATP

Рублев рассказал, что доволен тренировками во время самоизоляции

Теннисист отметил, что реально о форме можно будет судить после возобновления соревнований

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев доволен тем, как тренировался во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

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"Свой уровень оценить сложно без матчей, без реальных турниров. Но то, как я тренируюсь, как играю [на тренировках] - мне все нравится, - сказал Рублев. - Когда придет время, посмотрим, на каком уровне я нахожусь".

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. В июле он сыграет на выставочном турнире в Белграде.

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