Чемпион мира по боксу Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин в 2022 году

ТАСС, 8 июня. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо выдвинет свою кандидатуру на пост президента Филиппин в 2022 году. Об этом сообщил бывший промоутер боксера Боб Арум, которого цитирует британское издание The Sun .

По словам Арума, Пакьяо рассказал ему, что собирается баллотироваться на пост президента в 2022 году. 41-летний боксер пожелал, чтобы промоутер присутствовал на его инаугурации после победы.

В 2016 году Пакьяо стал членом Сената Филиппин, получив 16 млн голосов. Срок его полномочий в Сенате истекает в 2022 году.

В активе 41-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, но после избрания в Сенат вернулся в спорт. Он победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение, а также завоевав титул WBA и дважды его защитив.

Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим действующим боксером вне зависимости от весовой категории. Он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.