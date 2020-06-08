Российские синхронистки заехали на "Озеро Круглое" и сдали тесты на COVID-19

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию во главе с главным тренером команды Татьяной Покровской в воскресенье вечером заехала на базу "Озеро Круглое". Об этом ТАСС сообщила Покровская.

"Мы заехали на базу, все в порядке, - сказала Покровская. - Все сдали тесты на коронавирус, сейчас мы на самоизоляции - ждем результатов, чтобы приступить к тренировкам".

"Озеро Круглое", а также база в Новогорске открылись 25 мая, четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму - 1 июня. Первой на "Озеро Круглое" заехала сборная России по спортивной гимнастике.