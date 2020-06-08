Член исполкома РФС допускает увеличение числа зрителей на матчах РПЛ до конца сезона

28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены болельщики на 10% мест от вместимости арен. 9 июня состоится заседание исполкома РФС, на котором, в том числе, будет рассматриваться регламент "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп-Кубка России по футболу сезона-2019/20".

"Каких-то сенсационных решений не будет - будут изменения по регламенту чемпионата и Кубка, будут вопросы, связанные с изменением и уточнением регламентов к предстоящему возобновлению чемпионата, - сказал Гершкович. - В этом документе прописано, как надо себя вести, какие должны быть средства предохранения от коронавируса. Тренировки уже возобновились, причем давно - в разных районах страны они возобновлялись по-разному. Ни вижу ничего, что могло бы вызывать опасения [перед заседанием исполкома РФС], все четко регламентировано и прописано".

"Ранее пришли к решению, что можно допустить 10% зрителей от вместимости стадионов. Если обстановка будет улучшаться, а судя по всему, так и будет, появится возможность увеличить количество зрителей до конца сезона. Думаю, это будет проговариваться отдельно. Посмотрите - в разных регионах в зависимости от обстановки идут послабления. Думаю, что решения будут связаны с разрешением властей, мы можем ориентироваться только на них", - добавил член исполкома РФС.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".