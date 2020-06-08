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Футбол в России

Член исполкома РФС допускает увеличение числа зрителей на матчах РПЛ до конца сезона

На первоначальном этапе на стадионы будут допущены болельщики на 10% мест от вместимости арен
Болельщики "Спартака" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший тренер сборной России, руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович считает возможным увеличение числа зрителей на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги по ходу сезона-2019/20. Такое мнение Гершкович высказал ТАСС.

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28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены болельщики на 10% мест от вместимости арен. 9 июня состоится заседание исполкома РФС, на котором, в том числе, будет рассматриваться регламент "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп-Кубка России по футболу сезона-2019/20".

"Каких-то сенсационных решений не будет - будут изменения по регламенту чемпионата и Кубка, будут вопросы, связанные с изменением и уточнением регламентов к предстоящему возобновлению чемпионата, - сказал Гершкович. - В этом документе прописано, как надо себя вести, какие должны быть средства предохранения от коронавируса. Тренировки уже возобновились, причем давно - в разных районах страны они возобновлялись по-разному. Ни вижу ничего, что могло бы вызывать опасения [перед заседанием исполкома РФС], все четко регламентировано и прописано".

"Ранее пришли к решению, что можно допустить 10% зрителей от вместимости стадионов. Если обстановка будет улучшаться, а судя по всему, так и будет, появится возможность увеличить количество зрителей до конца сезона. Думаю, это будет проговариваться отдельно. Посмотрите - в разных регионах в зависимости от обстановки идут послабления. Думаю, что решения будут связаны с разрешением властей, мы можем ориентироваться только на них", - добавил член исполкома РФС.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".

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Российский футбол
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