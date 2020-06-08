Драчев ожидает роста долга Союза биатлонистов России перед международной федерацией

В воскресенье завершилось двухдневное заседание исполкома IBU, на котором был заслушан доклад рабочей группы по восстановлению прав СБР. В связи с пандемией коронавируса этот процесс был приостановлен.

"Обновленной информации по сумме долга мы не получали, она осталась такой, какой и была на 4 февраля, - сказал Драчев. - Но не удивлюсь, если эта сумма уже возросла. С тех пор прошло несколько разбирательств [по допинговым делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой], к работе привлекались юристы, и за это все мы должны будем заплатить".

К октябрю 2019 года СБР возместил IBU €550 тыс. из €700 тыс., однако к февралю сумма компенсации вновь увеличилась. На начало года она составляла более €350 тыс.

Компенсация расходов - один из 12 условий восстановления полноправного членства национальной федерации. СБР был ограничен в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации.