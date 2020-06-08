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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев ожидает роста долга Союза биатлонистов России перед международной федерацией

В воскресенье завершилось двухдневное заседание исполкома IBU, на котором был заслушан доклад рабочей группы по восстановлению прав СБР
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сумма компенсации, которую Союз биатлонистов России (СБР) должен будет выплатить Международному союзу биатлонистов (IBU) за процесс восстановления полноправного членства, продолжит расти. Такое мнение ТАСС высказал глава СБР Владимир Драчев.

В воскресенье завершилось двухдневное заседание исполкома IBU, на котором был заслушан доклад рабочей группы по восстановлению прав СБР. В связи с пандемией коронавируса этот процесс был приостановлен.

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"Обновленной информации по сумме долга мы не получали, она осталась такой, какой и была на 4 февраля, - сказал Драчев. - Но не удивлюсь, если эта сумма уже возросла. С тех пор прошло несколько разбирательств [по допинговым делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой], к работе привлекались юристы, и за это все мы должны будем заплатить".

К октябрю 2019 года СБР возместил IBU €550 тыс. из €700 тыс., однако к февралю сумма компенсации вновь увеличилась. На начало года она составляла более €350 тыс.

Компенсация расходов - один из 12 условий восстановления полноправного членства национальной федерации. СБР был ограничен в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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