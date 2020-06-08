Проект регламента доигровки сезона в РПЛ не предусматривает заявки свободных агентов

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проект регламента по завершению сезона-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) не предусматривает заявки свободных агентов на оставшиеся до конца турнира матчи. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.
Регламент "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019/20" будет рассматриваться на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Оно состоится 9 июня.
"Судя по тому, что написано в проекте регламента, свободные агенты не могут перейти в клубы РПЛ, - сказал Прокопец. - Его финальная версия может поменяться, но исходя из проекта, в нем есть пять исключений. Это футболисты из своих академии или спортшколы - талантливые мальчики, которые не были дозаявлены, могут быть дозаявлены. Если человек был в аренде и она закончилась, его можно взять в аренду на конец этого сезона; если игрок был в аренде и вернулся, его тоже можно дозаявить, также можно дозаявить игрока, который был в аренде у клуба, а его основной клуб не продлил с ним договор. Также можно заявить игрока из клубов, которые снялись с сезона, например "Армавира" или "Луча".
"Есть всего пять исключений. Нет того, что можно взять любого игрока и заявить его. В противном случае это, на мой взгляд, дало бы преимущество этой команде перед другими клубами", - добавил спортивный юрист.
Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".