Проект регламента доигровки сезона в РПЛ не предусматривает заявки свободных агентов

"Судя по тому, что написано в проекте регламента, свободные агенты не могут перейти в клубы РПЛ, - сказал Прокопец. - Его финальная версия может поменяться, но исходя из проекта, в нем есть пять исключений. Это футболисты из своих академии или спортшколы - талантливые мальчики, которые не были дозаявлены, могут быть дозаявлены. Если человек был в аренде и она закончилась, его можно взять в аренду на конец этого сезона; если игрок был в аренде и вернулся, его тоже можно дозаявить, также можно дозаявить игрока, который был в аренде у клуба, а его основной клуб не продлил с ним договор. Также можно заявить игрока из клубов, которые снялись с сезона, например "Армавира" или "Луча".

"Есть всего пять исключений. Нет того, что можно взять любого игрока и заявить его. В противном случае это, на мой взгляд, дало бы преимущество этой команде перед другими клубами", - добавил спортивный юрист.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".