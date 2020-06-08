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Призер Олимпийских игр Ефимова оказалась среди толпы протестующих в США

Спортсменка проходила про тротуару улицы в городе Бэнд параллельно протестующим против полицейского насилия

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала видео того, как она оказалась на улице рядом с протестующими американцами. Видео было представлено на странице спортсменки в Instagram сторис.

Ефимова проходила про тротуару улицы в городе Бэнд (штат Орегон) параллельно протестующим против полицейского насилия.

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Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.

Ефимовой 28 лет, она дважды завоевывала серебро и один раз - бронзу на Олимпийских играх. Также в ее активе шесть побед на чемпионатах мира, семь - на чемпионатах Европы, три - на чемпионатах Европы на короткой воде. Ефимова является четырехкратной чемпионкой Универсиады 2013 года в Казани.

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Летние олимпийские виды спортаБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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