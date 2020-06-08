Призер Олимпийских игр Ефимова оказалась среди толпы протестующих в США

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала видео того, как она оказалась на улице рядом с протестующими американцами. Видео было представлено на странице спортсменки в Instagram сторис.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.

Ефимовой 28 лет, она дважды завоевывала серебро и один раз - бронзу на Олимпийских играх. Также в ее активе шесть побед на чемпионатах мира, семь - на чемпионатах Европы, три - на чемпионатах Европы на короткой воде. Ефимова является четырехкратной чемпионкой Универсиады 2013 года в Казани.