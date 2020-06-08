"Рубин" опроверг проведение товарищеского матча перед возобновлением РПЛ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" не проводил товарищеский матч с "Тамбовом" 1 июня в период самоизоляции перед возобновлением чемпионата России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее портал "Бизнес-Онлайн" сообщил о проведении игры на базе "Рубина", где проводил свой сбор "Тамбов".

"Не было", - ответили в пресс-службе "Рубина" на вопрос о матче команды с "Тамбовом".

Опровержение из "Чайки"

Ранее портал "Metaratings" сообщил, что "Ростов" провел товарищеский матч с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из Ростовской области "Чайка". "Информация о том, что ФК "Чайка" и ФК "Ростов" провели товарищеский матч без разрешения Российского футбольного союза, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе клуба ФНЛ.

Там уточнили, что футболисты "Чайки" тренируются в домашних условиях по месту проживания в режиме самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Минздрава, Роспотребнадзора, правительства Ростовской области и Российского футбольного союза.

На данный момент только "Локомотив" и "Динамо" сообщили о проведении товарищеского матча, который прошел 7 июня в Черкизово. Игра завершилась вничью (1:1), на матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".

28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены болельщики на 10% мест от вместимости арен. 9 июня состоится заседание исполкома РФС, на котором, в том числе, будет рассматриваться регламент "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20".