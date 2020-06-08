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Футбол в России

Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" будут демонтированы к декабрю

Часть помещений внутри периметра стадиона отведут под музей истории спорта Свердловской области

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Временные конструкции трибун "Екатеринбург-Арены", сооруженные к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут демонтированы к декабрю 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе градостроительного института пространственного моделирования и развития "Гипрогор проект".

Арена была реконструирована к чемпионату мира, вместимость ее вместе с временной конструкцией трибун составляет сейчас 35 тыс. человек. Во время турнира на ней прошли четыре матча группового этапа, сейчас стадион является домашним для "Урала".

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"После проведенной по проекту градостроительного института "Гипрогор проект" адаптации стадион будет отвечать требованиям, предъявляемым к организации матчей Российской премьер-лиги и международных игр, а также массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Общая вместимость обновленного стадиона составит порядка 23,5 тысяч зрительских мест, - говорится в сообщении. - Главные изменения коснутся сборно-разборных трибун вместимостью 12 тысяч мест, которые будут демонтированы и в дальнейшем установлены на других стадионах области. Места демонтированных конструкций приведут в соответствие с общим архитектурным ансамблем".

"Часть помещений внутри периметра стадиона отведут под музей истории спорта Свердловской области с залами, посвященными зимним и летним видам спорта, истории физкультуры и спорта Среднего Урала, а также олимпийским достижениям Свердловской области. Проектно-изыскательские работы по адаптации стадиона включают в себя разработку проектной и рабочей документации, прохождение государственной экспертизы. Все стадии проекта планируется завершить к декабрю 2020 года", - также говорится в сообщении.

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