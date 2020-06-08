Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" будут демонтированы к декабрю

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Временные конструкции трибун "Екатеринбург-Арены", сооруженные к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут демонтированы к декабрю 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе градостроительного института пространственного моделирования и развития "Гипрогор проект".

Арена была реконструирована к чемпионату мира, вместимость ее вместе с временной конструкцией трибун составляет сейчас 35 тыс. человек. Во время турнира на ней прошли четыре матча группового этапа, сейчас стадион является домашним для "Урала".