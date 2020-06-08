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Влияние коронавируса на спорт

Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев восстановился от коронавируса и готовится к сборам

Спортсмен перенес заболевание в легкой форме
Абдулрашид Садулаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев восстановился после перенесенного заражения коронавирусом, вернулся к тренировкам и готовится к централизованному сбору команды. Об этом Садулаев рассказал ТАСС.

21 мая борец сообщил, что заразился коронавирусом, но перенес заболевание в легкой форме.

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"Эта болезнь постигла чуть ли не каждую семью в городах и районах Дагестана. Я перенес ее в легкой форме, лечился на дому - в больницы у нас укладывали только людей с тяжелыми формами. В период эпидемии я старался поддерживать форму дома, потом иногда выходил на зарядку, но большая часть карантина пришлась на Рамадан, поэтому о полноценных тренировках речи не было. Сейчас, конечно, я уже восстановился, успел соскучиться по ковру и жду, когда у нас будет возможность собраться на централизованном сборе - рассчитываем, что это произойдет в ближайший месяц".

"Пора включаться в работу и ждать, когда Объединенный мир борьбы объявит новый календарь, - подчеркнул олимпийский чемпион. - Сейчас ситуация с коронавирусом идет на спад. Мне после всего произошедшего нужна была перезагрузка, и я смог выбраться в родное село Гилиб, проведать своего дедушку. После двух месяцев, проведенных дома, это лучшее место для активного отдыха - тренируюсь, совершаю конные прогулки".

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