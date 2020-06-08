Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев восстановился от коронавируса и готовится к сборам

"Эта болезнь постигла чуть ли не каждую семью в городах и районах Дагестана. Я перенес ее в легкой форме, лечился на дому - в больницы у нас укладывали только людей с тяжелыми формами. В период эпидемии я старался поддерживать форму дома, потом иногда выходил на зарядку, но большая часть карантина пришлась на Рамадан, поэтому о полноценных тренировках речи не было. Сейчас, конечно, я уже восстановился, успел соскучиться по ковру и жду, когда у нас будет возможность собраться на централизованном сборе - рассчитываем, что это произойдет в ближайший месяц".

"Пора включаться в работу и ждать, когда Объединенный мир борьбы объявит новый календарь, - подчеркнул олимпийский чемпион. - Сейчас ситуация с коронавирусом идет на спад. Мне после всего произошедшего нужна была перезагрузка, и я смог выбраться в родное село Гилиб, проведать своего дедушку. После двух месяцев, проведенных дома, это лучшее место для активного отдыха - тренируюсь, совершаю конные прогулки".