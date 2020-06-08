Футболист "Локомотива" Фарфан в ближайшее время начнет индивидуальные тренировки на базе

В середине мая 35-летний Фарфан стал первым игроком из клубов РПЛ, у которого был выявлен коронавирус. Тогда же в "Локомотиве" дали прогноз, согласно которому перуанец должен был вернуться к тренировкам через три-четыре недели.

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан в ближайшее время начнет тренироваться индивидуальном режиме на базе. Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Никита Карлицкий.

"Фарфан проходит стандартную процедуру тестирования после заболевания. Сроки возвращения? Думаю, это решится в течение одного-двух дней. Как только тесты будут отрицательными, он приступит к тренировкам", - сказал Карлицкий.

"Он начнет работать по индивидуальной программе на базе, поскольку у него не было возможности полноценно тренироваться и сейчас есть высокий риск получения травмы", - добавил врач "Локомотива".

Фарфан выступает за "Локомотив" с 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, а также один раз завоевал Суперкубок России. В сезоне-2019/20 не выходил на поле из-за травмы, полученной летом 2019 года в расположении сборной Перу на Кубке Америки.

Сезон в РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. "Локомотив" 21 июня в Москве сыграет против "Оренбурга", начало - 17:30 мск. После 22 туров из 30 запланированных железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 9 очков.