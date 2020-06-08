РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи чемпионата России

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) откажется от географического принципа выбора судей на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.
"Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ, - сказал Хачатурянц. - Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных онлайн-программах, занимались английским языком. Я планирую в ближайшее время обсудить с руководством РФС и РПЛ наши предложения о порядке работы судей и инспекторов на матчах. Наш главный приоритет - безопасное возобновление футбола для всех участников игры".
"Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов, будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья", - добавил глава судейского комитета РФС.
Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".