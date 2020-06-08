РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи чемпионата России

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) откажется от географического принципа выбора судей на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.

"Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ, - сказал Хачатурянц. - Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных онлайн-программах, занимались английским языком. Я планирую в ближайшее время обсудить с руководством РФС и РПЛ наши предложения о порядке работы судей и инспекторов на матчах. Наш главный приоритет - безопасное возобновление футбола для всех участников игры".