Клубы РПЛ должны получать разрешение на товарищеские матчи у властей регионов

"В пятницу вопрос проведения контрольных игр обсуждался на собрании лиги, тогда клубы единогласно решили вернуться к нему позднее, - сказал Алаев. - Сейчас идет большая работа для того, чтобы возобновить РПЛ. Клубы, которые прежде всего должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс".

"При этом разрешение на проведение контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности", - добавил генеральный секретарь РФС.

28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен. Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".