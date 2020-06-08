Международная федерация регби опубликовала систему отбора на Кубок мира

ТАСС, 8 июня. Международная федерация регби (World Rugby) представила систему квалификационных турниров на Кубок мира 2023 года во Франции. Об этом сообщает пресс-служба World Rugby.

По словам президента World Rugby Билла Бомонта, новая система затронет максимально возможное количество существующих турниров для того, чтобы минимизировать траты команд в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Путевки на Кубок мира уже завоевали сборные Англии, Австралии, Аргентины, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции, Шотландии, Фиджи, Франции, ЮАР и Японии. От Европы на турнир квалифицируются команды, занявшие первое и второе места на чемпионате континента. Сборная Грузии досрочно стала победителем европейского первенства, команда России продолжает участие в турнире и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая португальцам и испанцам.

По две прямые путевки на Кубок мира получат команды из Южной и Северной Америки, Африки и Океании. Последнее место в списке участников КМ займет победитель итогового отборочного турнира.

Кубок мира проходит раз в четыре года, в 2023 году турнир пройдет с 8 сентября по 21 октября в девяти городах Франции. На Кубке мира 2019 года, который прошел в Японии, сборная России заняла пятое место в группе А, проиграв все четыре матча.