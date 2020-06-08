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Допинг в спорте

Российского прыгуна в высоту Шустова дисквалифицировали на четыре года за допинг

Аннулированы результаты за 2013-2017 годы, срок отстранения начался 5 июня
Александр Шустов, 2011 год Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Шустов, 2011 год
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 8 июня. Российский прыгун в высоту Александр Шустов решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Шустов обвиняется в использовании запрещенной субстанции или запрещенного метода. Дисквалификация 35-летнего спортсмена отсчитывается с 5 июня 2020 года. Его результаты в период с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года аннулированы.

Шустов является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награды чемпионатов России.

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