Российского прыгуна в высоту Шустова дисквалифицировали на четыре года за допинг

ТАСС, 8 июня. Российский прыгун в высоту Александр Шустов решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Шустов обвиняется в использовании запрещенной субстанции или запрещенного метода. Дисквалификация 35-летнего спортсмена отсчитывается с 5 июня 2020 года. Его результаты в период с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года аннулированы.

Шустов является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награды чемпионатов России.