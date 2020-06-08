"Куньлунь" обсуждает с КХЛ различные варианты по месту проведения домашних матчей

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и "Куньлунь Ред Стар" рассматривают различные варианты по поводу места проведения домашних матчей китайского клуба в сезоне-2020/21 в случае, если к началу чемпионата международное авиасообщение не будет полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Куньлуня".

Ранее газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на англоязычный портал Supchina сообщила о том, что из-за сложной эпидемиологической обстановки "Куньлуню" будет тяжело летать через границу между Россией и Китаем, рассматривается вариант, при котором клуб проведет домашние матчи в Москве.

"Куньлунь Ред Стар", как и любой другой нероссийский клуб КХЛ, хочет проводить свои матчи в родном городе, а именно в Пекине. И если позволит международная ситуация, так и будет. На случай же, если к началу чемпионата международное авиасообщение не будет полностью восстановлено, клубом и лигой рассматриваются разные варианты", - сообщили в пресс-службе.

Из-за пандемии коронавируса две последние домашние игры "Куньлунь" проводил 2 февраля с ЦСКА (0:3) в Москве и 24 февраля с рижским "Динамо" (1:2) в Новосибирске. В последний раз "Куньлунь" в Пекине сыграл 22 января с "Амуром" (4:2). В регулярном чемпионате КХЛ клуб занял 10-е место в Восточной конференции.

По предварительной информации, следующий сезон КХЛ начнется 2 сентября.