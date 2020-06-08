Международная федерация конного спорта дисквалифицировала всадника из ОАЭ на 20 лет

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) дисквалифицировала всадника из ОАЭ Абдул Азиза Аль-Касими на 20 лет за жестокое обращение с лошадьми и нарушение правил лечения. Об этом сообщает портал Inside the Games.

На турнире во Франции в 2016 году лошадь Аль-Касими получила перелом правой пушечной кости. Посмертный отчет показал, что лошади неоднократно вводили запрещенное вещество, которое используется в качестве успокаивающего и обезболивающего мышечного релаксанта, но повышает риск тяжелых травм. Позднее представители всадника из ОАЭ заявили, что вещество использовалось только в процессе эвтаназии, однако трибунал FEI постановил, что именно инъекции стали причиной смерти лошади.

"Мы очень рады, что FEI вынесла такое значительное наказание, которое предостережет других. FEI не допустит случаев жестокого обращения с лошадьми", - сказал юридический директор FEI Микаэль Рентш.

Аль-Касими отстранен на 18 лет за жестокое обращение с лошадьми и на два года - за нарушение правил лечения. Общий срок дисквалификации составит 20 лет, что является рекордом в истории конного спорта.