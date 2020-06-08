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Допинг в спорте

Дисквалифицированный на 4 года легкоатлет Шустов заявил, что не согласен с решением CAS

Адвокаты спортсмена намерены обжаловать вердикт суда
Александр Шустов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Шустов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Александр Шустов, дисквалифицированный Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года, не согласен с решением и считает судебный вердикт предвзятым. Об этом Шустов сообщил ТАСС.

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Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила в понедельник, что в соответствии с решением CAS от 5 июня 2020 года Шустов признан нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицирован на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года.

"Я не согласен с решением CAS, - отметил Шустов. - Адвокаты, которые работают со мной, говорили, что намерены идти дальше и подавать апелляцию. Сейчас решение принимал только один арбитр CAS, там посмотрим, что будет дальше".

"Я сам участвовал в разбирательствах. Согласно материалам дела, все мои допинг-пробы чистые, но люди утверждают, что я участвовал в какой-то программе. Все обвинения косвенные, но в сегодняшней ситуации им выгодно верить, что мы участвовали в данных вещах. Я не считаю, что все происходящее там являлось правосудием", - заключил собеседник ТАСС.

Шустов является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награды чемпионатов России.

В декабре 2016 года Шустов был выбран членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, но спустя некоторое время приостановил работу в этом органе в связи с тем, что его фамилия значилась в так называемом списке Ричарда Макларена, занимавшегося расследованием допингового скандала в российском спорте.

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