Bild: Хёведес расторгнет контракт с "Локомотивом"

ТАСС, 8 июня. Чемпион мира в составе сборной Германии защитник Бенедикт Хёведес расторгнет контракт с московским футбольным клубом "Локомотив". Об этом сообщает издание Bild .

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе "Локомотива", Хёведес не вернулся в расположение клуба для подготовки к возобновлению чемпионата России. По информации Bild, 32-летний защитник обеспокоен ситуацией с пандемией коронавируса в России. Соглашение Хёведеса с "Локомотивом" рассчитано до 30 июня 2021 года.

Хёведес выступает за "Локомотив" с сезона-2018/19. В составе московского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Также немецкий защитник играл за итальянский "Ювентус", с которым становился чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, и немецкий "Шальке", где выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

В составе сборной Германии Хёведес провел 44 матча, забив два гола. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Чемпионат России будет возобновлен 19 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, в первом туре после паузы московский клуб встретится дома с "Оренбургом".