Чемпионат Италии по футболу в случае повторной остановки будет доигран по системе плей-офф

ТАСС, 8 июня. Чемпионат Италии по футболу будет доигран в формате плей-офф, если проведение матчей первенства вновь будут приостановлено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

В понедельник состоялось заседание совета FIGC, на котором большинство участников высказалось против идеи об определении с помощью математической формулы победителя чемпионата Италии и клубов, покидающих высший дивизион. Президент FIGC Габриэле Гравина предложил разыграть итоговые места по системе плей-офф, если пандемия коронавируса станет причиной новой приостановки турнира. Подобный формат был принят большинством голосов.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня, перед этим будут сыграны полуфинальные и финальный матчи Кубка страны. Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч).