Около 90 реализующих проекты в области спорта организаций получат дополнительную поддержку

ТАСС, 8 июня. Министерство спорта РФ сформировало перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в области физической культуры и спорта, которые получат дополнительную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В перечень вошли 87 организаций - 54 общероссийские спортивные федерации и 33 некоммерческие организации. Минспорт направил данный список в Министерство экономического развития РФ, которое включило организации в реестр для оказания дополнительных мер государственной поддержки, ранее предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отмечается, что такие организации смогут рассчитывать на предоставление субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых на выплату части заработной платы своим сотрудникам, продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС, а также освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества и отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер.

Сообщается, что органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления также формируют перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры и спорта и являющихся получателями субсидий и грантов из регионального и муниципального бюджетов, и направляют список в Минэкономразвития.