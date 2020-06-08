Матч отборочного турнира ЧЕ по баскетболу Россия - Эстония пройдет в Перми

ТАСС, 8 июня. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Эстонии пройдет в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Матч состоится 21 февраля 2021 года. Встреча с эстонцами станет заключительной для сборной России в отборочном цикле к чемпионату Европы. Перед этим россияне 27 ноября в гостях сыграют с тем же соперником, а 30 ноября на домашнем паркете примут итальянцев, место проведения этого матча будет объявлено позднее. 18 февраля 2021 года подопечные Сергея Базаревича встретятся в гостях с македонцами.

Сборная России, сыгравшая два матча, с тремя очками возглавляет таблицу группы В. Второе место занимают итальянцы (2), третье - эстонцы (2), обе команды сыграли по одному матчу. Турнирную таблицу замыкают уступившие в двух играх македонцы (2).

Мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год из-за проведения в 2021 году Олимпийских игр в Токио, которые не будут проводиться в 2020-м из-за пандемии коронавируса. Турнир планировалось провести в Германии, Грузии, Италии и Чехии. Всего в отборочном турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп по четыре команды.