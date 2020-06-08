World Athletics заявила, что не будет выдавать нейтральные статусы до выплаты ВФЛА штрафа

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет отвечать на заявления российских легкоатлетов, желающих получить нейтральный статус, до тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит штраф. Об этом сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

12 марта World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса (ANA) будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антдопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

"В нашем мартовском заявлении было четко указано, что процесс ANA будет приостановлен, если штраф не будет уплачен к 1 июля, и все решения совета (включая процесс ANA) будут пересмотрены. В результате, чтобы избежать путаницы в том, что касается процесса ANA, Doping Review Board (отдел, занимающийся рассмотрением заявок на нейтральный статус, - прим.ТАСС) должен будет придержать любые ответы, которые у них будут, до 1 июля или немногим позже", - сказала Джеффри.

Как сообщал ранее ТАСС, заявки на нейтральный статус уже отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебряный призер ЧМ-2019 Сергей Шубенков (110 метров с барьерами), обладатель бронзовой медали турнира Илья Иванюк (прыжки в высоту), серебряный призер Олимпиады-2012 Елена Соколова (прыжки в длину), а также Полина Миллер (400 метров), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом) и Алексей Федоров (тройной прыжок).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.