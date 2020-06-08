Стадион в Петербурге на первом после перерыва матче РПЛ будет заполнен на 10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Домашний стадион "Зенита" в Санкт-Петербурге "Газпром-Арена" на первом матче после возобновления чемпионата России по футболу будет заполнен примерно на 10%. Как сообщил в еженедельном эфире на радио "Россия - Санкт-Петербург" в понедельник губернатор города Александр Беглов, 26 июня на матче смогут присутствовать около 6 тыс. человек.

"Возобновляется чемпионат России по футболу. 20 июня петербургский "Зенит" сыграет в Москве с ЦСКА. 26 июня состоится первый после перерыва домашний матч - на "Газпром-Арене" с "Крыльями Советов". По договоренности с Роспотребнадзором попасть на матч смогут примерно 6 тысяч человек", - сказал Беглов.

Чемпионат России возобновится 19 июня. Заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен. Вместимость "Газпром-Арены" составляет около 60 тыс. человек.