В "Зените" заявили, что еще не вели переговоры с Ивановичем о новом контракте

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" еще не вело переговоры с защитником Браниславом Ивановичем о новом контракте. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Иванович выступает за "Зенит" с 2017 года. Контракт 36-летнего защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2019/20. Ранее сербское издание Sportski zurnal сообщило о том, что игрок обороны не смог договориться с сине-бело-голубыми о продлении действующего соглашения.

"Сообщения о том, что "Зенит" не смог договориться с Ивановичем о продлении контракта, не соответствуют действительности, - сказал Медведев. - Как было заявлено раньше, до окончания сезона или по крайней мере до выигрыша титула чемпиона России "Зенит" ни с кем переговоров о продлении или заключении контрактов не ведет и вести не будет".

В составе "Зенита" Иванович принял участие в 119 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав четыре голевые передачи. В сезоне-2018/19 защитник помог команде из Санкт-Петербурга выиграть чемпионат России. В текущем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 22 матчах.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена 17 марта, до завершения турнира командам осталось провести по восемь игр. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня двумя матчами, "Зенит" проведет первую игру после паузы на следующий день. Соперником петербуржцев станет ЦСКА. Матч пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.