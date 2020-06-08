СМИ: "Васко да Гама" не продаст "Краснодару" футболиста юношеской сборной Бразилии

ТАСС, 8 июня. Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" ответил отказом российскому "Краснодару" на предложение по трансферу нападающего юношеской сборной Бразилии (до 17 лет) Таллеса Магно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Esporte News Mundo.

В воскресенье портал Netvasco сообщил об интересе "Краснодара" к Магно. Esporte News Mundo утверждает, что российский клуб предлагал за трансфер 17-летнего нападающего €20 млн с условием, что "Васко да Гама" откажется от процента за последующую продажу игрока. Клуб из Бразилии отказался вести переговоры, но предложил "Краснодару" 21-летнего полузащитника Маррони.

Магно провел шесть игр в составе юношеской сборной Бразилии, забив три мяча. По данным портала Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в €4,5 млн. Стоимость Маррони оценивается в €3,6 млн.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. Первый матч после вынужденной паузы "Краснодар" проведет 21 июня - на своем поле против московского "Динамо". В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место, набрав 41 очко после 22 матчей.