Газизов: выведение самых дорогих билетов из квоты в 10% важно для топ-клубов

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Инициатива выведения самых дорогих билетов на матчи чемпионата России из разрешенной квоты в 10% имеет значение для ведущих клубов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Чемпионат России возобновится 19 июня. Заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен. Ранее РБК сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обратились в Роспотребнадзор с просьбой не учитывать в этой квоте обладателей билетов в скай-боксы.

"Почему бы это не сделать? Понятно, что присутствие болельщиков в этих боксах является большим подспорьем для больших клубов, один из основных доходов для них. У нас таких доходов не может быть, поскольку у нас на стадионе только гостевая ложа и президентская", - сказал Газизов.

5 июня клубы предварительно приняли регламент возобновления чемпионата. 9 июня его должен утвердить исполком РФС. "Был разговор, чтобы отделить одних болельщиков от тех, кто имеет такие билеты. Войдет ли он в регламент, я не знаю, мы дальше этот вопрос не обсуждали", - отметил собеседник агентства.