Гендиректор "Зенита": клуб не имеет проблем с выбором соперников в товарищеских матчах

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" не имеет проблем с выбором соперников в товарищеских матчах в рамках подготовки к возобновлению Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

7 июня в Москве состоялся товарищеский матч между столичными "Локомотивом" и "Динамо". Встреча завершилась со счетом 1:1. На следующий день генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил о том, что клубы премьер-лиги должны получать разрешение на проведение товарищеских встреч у властей регионов.

"Мы видим, что товарищеские матчи уже проводятся - это очень важный этап подготовки для входа в игровой тонус, - сказал Медведев. - Надеемся, что раз "Локомотив" и "Динамо" сыграли, причем не на базе, а в Москве на тренировочном поле "РЖД-Арены", такая практика будет распространена и на другие команды. Естественно, при соблюдении всех мер и протоколов безопасности".

"У нас нет проблем с выбором соперника", - добавил гендиректор "Зенита", не став уточнять, с какими командами сине-бело-голубые могут встретиться в рамках подготовки к рестарту сезона.

Из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф-РПЛ был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.

23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов". "Зенит" проведет первую игру после паузы на следующий день, соперником петербуржцев станет ЦСКА. Матч пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск. Петербуржцы после 22 туров занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков и опережая идущего пятым ЦСКА на 14 очков.