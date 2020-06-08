Кикнадзе: "Локомотив" и Хёведес расстались хорошими друзьями

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" и покинувший команду чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии защитник Бенедикт Хёведес расстались хорошими друзьями. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

"Локомотив" в понедельник объявил о досрочном расторжении контракта с Хёведесом. Действие рассчитанного до лета 2021 года соглашения было прекращено по соглашению сторон. В сообщении пресс-службы клуба отмечалось, что футболист принял решение об уходе из клуба по семейным обстоятельствам.

"Бенедикт давно заявлял о своем желании быть ближе к семье, - сказал Кикнадзе. - Первый разговор на эту тему состоялся еще летом прошлого года. Бенедикт был всегда честен по отношению к клубу и болельщикам, он настоящий профессионал своего дела".

"Мы рассматривали разные варианты и в итоге решили пойти игроку навстречу. Он многое дал нашим молодым ребятам, помог команде завоевать два титула и добиваться высоких результатов. Мы расстались с Беней хорошими друзьями, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов и большого семейного счастья", - добавил гендиректор "Локомотива".

Хёведес выступал за "Локомотив" с сезона-2018/19, в составе московского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В этом сезоне 32-летний немец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив три желтых карточки. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 50 встреч (четыре гола и семь желтых карточек).

До перехода в российский клуб защитник играл за итальянский "Ювентус", с которым становился чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, и немецкий "Шальке", где выиграл Кубок и Суперкубок Германии. В составе сборной Германии он провел 44 матча, забив два гола. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов Европы (2012, 2016).