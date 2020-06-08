Агента Алексея Шведа заявил, что баскетболист ведет переговоры с несколькими клубами

ТАСС, 8 июня. Российский баскетболист Алексей Швед, с 2015 года выступающий за подмосковные "Химки", пока не решил, где продолжит карьеру, и ведет переговоры с несколькими командами. Об этом сообщил агент игрока, чей комментарий в Twitter приводит руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа.

Ранее портал Encestando сообщил, что Швед, чье соглашение с "Химками" истекает этим летом, продлил контракт с клубом на два года.

"Алексей Швед не подписывал соглашение с "Химками". Он свободный агент и еще не решил, где он продолжит свою карьеру. Мы ведем переговоры с несколькими командами", - сообщил агент.

До "Химок" Швед выступал за московские ЦСКА и "Динамо", а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА. В НБА защитник провел 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира - 2011.

Швед признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - самым ценным игроком Единой лиги ВТБ, принимал участие в матче новичков НБА.