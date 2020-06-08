Игроки НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом

ТАСС, 8 июня. Темнокожие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) создали альянс, главной задачей которого будет борьба с расизмом и нетерпимостью в хоккее. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Руководителями альянса выступили нападающий "Сан-Хосе" Эвандер Кейн и бывший форвард "Калгари" и клубов низших североамериканских лиг Аким Алиу, в настоящее время выступающий за чешский клуб "Литвинов". В исполнительный комитет альянса войдут защитник "Детройта" Тревор Дэйли, защитник "Миннесоты" Мэтт Дамба, нападающий "Баффало" Уэйн Симмондс, нападающий "Филадельфии" Крис Стюарт и бывший форвард "Миннесоты", "Нэшвилла", "Вашингтона" и "Сан-Хосе" Джоэл Уорд.

Отмечается, что альянс будет работать независимо от НХЛ, однако лига надеется, что организации смогут действовать сообща. "Создание альянса является примером того, как нынешние и бывшие игроки НХЛ выступили против расизма, после того как афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая из-за действий полиции в Миннеаполисе", - говорится в сообщении лиги.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер в больнице. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в задержании, уволены, им предъявлены обвинения. Вслед за США акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола начались во многих странах.