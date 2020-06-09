Бой между Нурмагомедовым и Гейджи может пройти в сентябре

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи планируется провести в сентябре. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"У нас есть ориентировочный месяц - это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя", - сообщил Магомедов.

Собеседник агентства также добавил, что никакой замены соперника не планируется. "А кто еще может быть нашим соперником, кроме Гейджи?", - сказал менеджер российского бойца.

Гейджи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения. В активе Нурмагомедова, которому тоже 31 год, 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил.