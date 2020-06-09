Менеджер Нурмагомедова не верит, что Макгрегор завершил карьеру

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил напомнить о себе сообщением о завершении карьеры. Такое мнение ТАСС высказал менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.
"Да нет, какой там закончил. Ничего не закончил. видимо, у него скучный вечер был, и он решил немного о себе напомнить", - сказал Магомедов.
В воскресенье 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды. До этого президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка между Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.