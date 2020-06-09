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Летние олимпийские виды спорта

Не менее 15 российских легкоатлетов отправили заявки на выступление под нейтральным флагом

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год
Алена Мамина (справа) Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Алена Мамина (справа)
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Как минимум 15 российских легкоатлетов уже отправили заявки на получение нейтрального статуса в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). По информации ТАСС, последними это сделали бегуны Алена Мамина и Максим Якушев.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

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"Заявки на выступление в нейтральном статусе подали Алексей Худяков, Елизавета Бондаренко, Александр Комаров, Ольга Муллина и Александра Ярышкина. Во второй половине понедельника свои документы отправили в World Athletics Алена Мамина и Максим Якушев", - сообщил ТАСС менеджер этих спортсменов Павел Воронков.

Как сообщал ранее ТАСС, заявки на нейтральный статус уже отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебряный призер того турнира Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), серебряный призер Олимпийских игр - 2012 Елена Соколова (прыжки в длину), обладатель бронзовой медали чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк (прыжки в высоту), а также Полина Миллер (бег на 400 метров), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом) и Алексей Федоров (тройной прыжок).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

Теги
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