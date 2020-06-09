Немтырев с пониманием отнесся к отъезду с базы "Озеро Круглое" из-за нарушения режима

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Личный тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова Александр Немтырев с пониманием отнесся к просьбе руководства базы "Озеро Круглое" покинуть объект из-за разового нарушения режима передвижения по объекту. Об этом Немтырев сообщил ТАСС.

Ранее Немтырев в Facebook написал, что был вынужден покинуть базу из-за того, что зашел в запрещенную зону.

"Заехав на базу "Озеро Круглое", мы два дня жили на карантине в гостинице "Западная", никуда не выходили, дожидались результатов тестов на коронавирус, после отрицательных результатов заселились в основную, - рассказал Немтырев. - С утра пошли на первую тренировку, и я запутался, пошел через другую лестницу. Директор бассейна сразу дала приказ "списать со сборов", но я никого не виню, ситуация для всех непростая. Тут же фотография, где я нахожусь в "красной зоне", была отправлена в нашу группу [в социальной сети]".

"Мы делимся на две группы, нас развели таким образом, чтобы мы не пересекались, - сообщил тренер. - Нашу группу неоднократно предупреждали, что важно соблюдать строгий режим на объекте, поэтому понимаю, что вина моя".

Немтырев отметил, что ему хотелось бы помочь своему спортсмену на первом после долгого перерыва этапе подготовки: "Антон в данной ситуации остался один. Сейчас такой период, когда мы вынуждены снова втягиваться в работу, ему нужны мои корректировки, да и тренируемся пока всего раз в день. Но, по большому счету, ничего криминального, наверное, не случилось".

"С другой стороны, жаль, я думаю, мои квалификация и возраст в данном случае могли бы позволить мне рассчитывать на предупреждение, а не на списание с базы. Но обиды нет, никто не виноват, так что эта ситуация, по сути, выеденного яйца не стоит. В конце концов директор бассейна - первая, кто несет ответственность за всех тех, кто сегодня там работает".

Немтырев работает в сборной России с 2012 года. В настоящее время он тренирует двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы, бронзового призера Олимпийских игр 2016 года, рекордсмена мира на дистанции 200 м брассом Антона Чупкова. Немтырев является лауреатом премии Всероссийской федерации плавания 2014 года в номинации "Тренер года".