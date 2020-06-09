РУСАДА в 2020 году выявило 72 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования

"В мае нашими сотрудниками было выявлено одно нарушение правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - Всего с января по май было зафиксировано 72 нарушения. В 38 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 34 - о непредоставлении информации о местонахождении".

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые пять месяцев 2020 года выявило 72 случая нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования, один из которых произошел в мае. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В 2019 году РУСАДА зафиксировало 312 нарушений правил доступности для тестирования (239 - пропущенные тесты, 73 - непредоставление информации о местонахождении). В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе антидопингового контроля (ADAMS) указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

В минувший понедельник Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России приняла решение дисквалифицировать Александру Кустову за нарушение антидопинговых правил. 21-летняя Кустова была отстранена от спорта на 18 месяцев за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил ("Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении"). Срок дисквалификации отсчитывается с 27 ноября 2019 года. На чемпионате России 2015 года Кустова заняла третье место в прыжках на лыжах с трамплина, также в ее активе серебряная медаль командных соревнований чемпионата мира среди юниоров 2018 года.