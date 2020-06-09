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Допинг в спорте

РУСАДА получило 23 запроса на использование запрещенных препаратов в 2020 году

В 2019 году в РУСАДА поступило 104 запроса на TUE

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по май 2020 года получило от спортсменов 23 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"В мае РУСАДА получило два запроса от спортсменов, в апреле - один, в марте - 11", - сказала Пахноцкая.

В 2019 году в РУСАДА поступило 104 запроса на TUE, в 2018-м - 101.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного периода времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

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