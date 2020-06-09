Матыцин: спортсмены будут готовы показывать запланированные результаты через 1,5-2 месяца

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Тренеры национальных сборных России считают, что двухмесячная пауза в тренировках, вызванная пандемией коронавируса, не окажет критического влияния на форму спортсменов, они вернутся на прежний уровень через полтора-два месяца. Об этом журналистам во вторник сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"По мнению тренеров, двухмесячный перерыв критически не скажется на форме спортсменов, - отметил Матыцин. - Самое главное - спортсмены здоровы, травм нет. Практически все прошли медицинское обследование, надеемся, что на плановой основе будут переходить к тренировочным занятиям представители и других видов спорта. В течение полутора, максимум двух месяцев, спортсмены придут в рабочее состояние и будут готовы показывать те результаты, которые они и планировали показывать до карантина".

"Надеюсь, спортсмены будут восстанавливаться в соответствии с планом подготовки, который определили тренеры, - добавил министр спорта. - К сожалению, пока нет данных о проведении первых международных соревнований, это затрудняет процесс подготовки. Но главное, что они соскучились по своему любимому делу и, по мнению тренеров, двухмесячный перерыв не скажется на их спортивной форме. Надеюсь, что представили регби возобновят свой чемпионат".