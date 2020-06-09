Матыцин не видит необходимости российским спортсменам проводить зарубежные сборы

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Спортсмены могут выезжать в другие страны для проведения тренировочных сборов, но пока в этом нет необходимости. Об этом журналистам во вторник сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Теоретически могут, практически я и руководители федераций, старшие тренеры не видят в этом необходимости. В большинстве стран тренировочные базы еще не начали работать, так что ехать тренироваться просто некуда. Но главное, что Российская Федерация полностью обеспечена федеральными и региональными базами. Карантин еще раз заставил нас задуматься о том, что мы должны быть готовы обеспечить деятельность всех сборных команд, в том числе региональных, какая бы ситуация не возникла", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос ТАСС.

В понедельник правительство РФ разрешило россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. В марте 2020 года для предотвращения распространения коронавируса было принято решение о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан, а также выезд для большинства россиян.