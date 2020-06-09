{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Матыцин не видит необходимости российским спортсменам проводить зарубежные сборы

По словам министра спорта РФ, в большинстве стран тренировочные базы еще не начали работать
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Астафьев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Астафьев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Спортсмены могут выезжать в другие страны для проведения тренировочных сборов, но пока в этом нет необходимости. Об этом журналистам во вторник сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На эту тему

"Теоретически могут, практически я и руководители федераций, старшие тренеры не видят в этом необходимости. В большинстве стран тренировочные базы еще не начали работать, так что ехать тренироваться просто некуда. Но главное, что Российская Федерация полностью обеспечена федеральными и региональными базами. Карантин еще раз заставил нас задуматься о том, что мы должны быть готовы обеспечить деятельность всех сборных команд, в том числе региональных, какая бы ситуация не возникла", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос ТАСС.

В понедельник правительство РФ разрешило россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. В марте 2020 года для предотвращения распространения коронавируса было принято решение о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан, а также выезд для большинства россиян.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
Футбол в России
СМИ: футболист "Локомотива" Мариу заинтересован в переходе в "Марсель" до конца июня
Сообщается, что игрок контактировал с главным тренером "Марселя" Андре-Виллашем-Боашем
Читать полностью