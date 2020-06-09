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Футбол в России

Матыцин верит, что возобновление чемпионата России по футболу пройдет по плану

Турнир возобновится 19 июня

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин верит в то, что возобновление чемпионата России по футболу пройдет по плану. Такое мнение глава спортивного ведомства высказал в разговоре с журналистами.

Приостановленный из-за пандемии коронавируса розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. До паузы в чемпионате России были сыграны 22 тура из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении турнира при пустых трибунах, а 28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.

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"Мне сложно оценивать [возобновление чемпионата России по футболу], министерство не оценивает работу общественных организаций, в частности РПЛ и РФС, - сказал Матыцин. - Мы очень плотно взаимодействуем с названными организациями, с Роспотребнадзором, региональными руководителями. Думаю, все должно состояться в соответствии с утвержденным планом, и намеченные на 19 июня планы будут реализованы".

23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов". 20 июня состоятся игры "Урал" - "Рубин", "Арсенал" - "Спартак" и ЦСКА - "Зенит". Программу тура 21 июня закроют встречи "Уфа" - "Тамбов", "Локомотив" - "Оренбург" и "Краснодар" - "Динамо".

Теги
Российский футболМатыцин, Олег Васильевич
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