Матыцин верит, что возобновление чемпионата России по футболу пройдет по плану

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин верит в то, что возобновление чемпионата России по футболу пройдет по плану. Такое мнение глава спортивного ведомства высказал в разговоре с журналистами.

Приостановленный из-за пандемии коронавируса розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. До паузы в чемпионате России были сыграны 22 тура из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении турнира при пустых трибунах, а 28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.