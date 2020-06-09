ФК "Енисей" объявил о подписании двухлетнего контракта с тренером Тархановым

На посту главного тренера Тарханов сменил Юрия Газзаева, который возглавлял команду с августа 2019 года. Его контракт истек 31 мая.

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Александр Тарханов официально назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей", контракт с 65-летним специалистом рассчитан на два года. Об этом журналистам заявил директор клуба Алексей Ивахов.

"Сегодня мы хотим представить Александра Федоровича Тарханова - в ближайшие два года это наш главный тренер, - сказал Ивахов. - Я очень рад, что команда начнет тренироваться в полную меру, и все мы выходим из этой непростой жизненной ситуации. Александр Федорович имеет опыт работы в премьер-лиге, раскрыл за свою карьеру много игроков".

Тарханов заявил, что он будет развивать особый стиль игры "Енисея" и индивидуально раскрывать игроков. В настоящее время он занимается тем, что договаривается с игроками о продлении контрактов. "Риск большой, но всегда в моей работе я риск принимал и брал команду, которая, казалось бы, должна вылететь. Спасти команду легче, чем создавать", - сказал он.

Последним клубом Тарханова был армянский "Пюник". Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал", также работал в Литве и Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством "Урал" дошел до финала Кубка России в 2017 году.

"Енисей" занял 14-е место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.