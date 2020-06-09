Матыцин надеется, что внутрироссийский спортивный календарь нормализуется к осени

"Мы никуда и не уходили, просто изменились условия подготовки. Общаясь сегодня со спортсменами, тренерами, я понял, что тренировки не прекращались ни на один день, они просто приобрели новые формы, - рассказал Матыцин. - Понятно, что они доставляли дискомфорт, но во всем надо искать пользу - было проведено много теоретических занятий, перестроены модели подготовки. Про привычный режим деятельности сложно сказать, надеюсь, в России мы к осени нормализуем календарный план".

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что внутрироссийский спортивный календарь соревнований нормализуется к осени. Об этом он рассказал журналистам.

"Сейчас мы думаем о проведении Игр стран СНГ в начале сентября. Надеюсь, что осенью состоятся комплексные соревнования - Спартакиада учащихся, Универсиада. Что касается международного календаря, то все зависит от ситуации в каждой из стран и возможности организаторов обеспечить безопасность и защиту здоровья спортсменов и всех участников", - отметил министр.

Матыцин добавил, что из международных стартов в России в 2020 году запланировано проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике. "Более точно будем знать в ближайшее время, зависит от ситуации, связанной со здоровьем и безопасностью людей", - сказал министр спорта.