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Летние олимпийские виды спорта

Призеры ОИ-2016 по велотреку Войнова, Шмелева и Дмитриев приедут на сбор в Омске

По информации ТАСС, власти Омской области уже дали добро на проведение этого сбора
Анастасия Войнова EPA/YOAN VALAT
Описание
Анастасия Войнова
© EPA/YOAN VALAT

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной России по велоспорту на треке Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев приедут на сбор в Омске, который стартует 10 июня. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.

"Сегодня ночью в Омск вылетит Шмелева, в течение трех-четырех дней туда подъедут Войнова и Дмитриев, - сказал Ковпанец. - Планируется, что на сборе в Омске будут готовиться 19 спортсменов, вся спринтерская сборная России соберется в Омске. Заезд будет проходить в два этапа в связи с жесткими санитарными требованиями".

По информации ТАСС, власти Омской области уже дали добро на проведение этого сбора. Перед началом тренировок спортсменам ежедневно будет замеряться температура.

Войнова и Шмелева на Играх-2016 в Бразилии выиграли серебро в командном спринте. В активе спортсменок также по четыре золотые награды чемпионатов мира. Денис Дмитриев - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в личном спринте, в этой же дисциплине на ЧМ-2017 он выиграл золотую награду.

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