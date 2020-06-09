Карякин и Иванишин сыграли вничью в матче, приуроченном к 50-летию партии "Космос - Земля"

Филатов: матч с Иванишиным показал, что Карякину надо больше тренироваться

Партия "Космос - Земля" была сыграна 9 июня 1970 года с участием космонавтов экипажа корабля "Союз-9" Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина - на Земле. Она длилась порядка шести часов и завершилась вничью.

Карякин в возрасте 12 лет 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории. 30-летний россиянин является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), по блицу (2016), победителем Кубка мира (2015). В составе сборной России Карякин дважды побеждал на командном чемпионате мира (2013, 2019). В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов, в матче за звание чемпиона мира уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Иванишин и Вагнер отправились на МКС 9 апреля в составе экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-16". Для Иванишина этот полет стал третьим, для Вагнера - первым. Иванишин является героем Российской Федерации, он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.