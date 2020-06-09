РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России

Данный документ был рассмотрен на общем собрании команд РПЛ 5 июня. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Команды смогут проводить до пяти замен матчи, они могут выполняться не более чем в три подхода, а также во время перерыва, аналогичные правила будут действовать в матчах Олимп - Кубка России. Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, при этом болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполнительного комитета организации утвердил регламент возобновления оставшейся части сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Также был утвержден календарь матчей турнира и Кубка России.

23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов", а 20 июня состоятся игры "Урал" - "Рубин", "Арсенал" - "Спартак" и ЦСКА - "Зенит". Программу тура 21 июня закроют встречи "Уфа" - "Тамбов", "Локомотив" - "Оренбург" и "Краснодар" - "Динамо". Матчи 30-го тура чемпионата России состоятся в один день - 22 июля.

На момент паузы в Кубке России была определена одна полуфинальная пара - московский "Спартак" встретится с петербургским "Зенитом". В другом полуфинале подмосковные "Химки" сыграют с победителем четвертьфинального матча между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом". Эта игра состоится 24 июня. Полуфиналы запланированы на 18-19 июля, финал - на 25 июля.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 23-й тур откроется 19 июня матчами "Сочи" - "Ростов" и "Крылья Советов" - "Ахмат".