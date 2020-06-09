РУСАДА выявило в мае больше нарушений, чем в первые четыре месяца 2020 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае выявило 27 случаев возможного нарушения спортсменами антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Как сообщал ранее ТАСС, за первые четыре месяца сотрудникам РУСАДА удалось зафиксировать 22 случая возможных нарушений антидопинговых правил.
По словам Пахноцкой, в мае было выявлено 27 случаев возможных нарушений, также в этот месяц начато расследование двух возможных нарушений антидопинговых правил. Всего в 2020 году РУСАДА расследует 12 таких дел. Также в мае выявлено три случая нарушений спортсменами условий нахождения в дисквалификации, по которым в настоящее время идет проверка.
В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.