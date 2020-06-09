РУСАДА выявило в мае больше нарушений, чем в первые четыре месяца 2020 года

По словам Пахноцкой, в мае было выявлено 27 случаев возможных нарушений, также в этот месяц начато расследование двух возможных нарушений антидопинговых правил. Всего в 2020 году РУСАДА расследует 12 таких дел. Также в мае выявлено три случая нарушений спортсменами условий нахождения в дисквалификации, по которым в настоящее время идет проверка.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.