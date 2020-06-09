Филатов: матч с Иванишиным показал, что Карякину надо больше тренироваться

"Исторический матч был 50 лет назад, цель той игры - с помощью шахмат проверить влияние невесомости на интеллектуальные способности человеку, - сказал Филатов. - Сегодня же мы занимаемся популяризацией шахмат и гордимся, что у нас такие умные космонавты. И думаю, что Сергею надо больше тренироваться - это показал матч с орбитой".

Партия "Космос - Земля" была сыграна 9 июня 1970 года с участием космонавтов экипажа корабля "Союз-9" Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина - на Земле. Она длилась порядка шести часов и завершилась вничью.