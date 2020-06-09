Источник: количество зрителей на матчах РПЛ после возобновления сезона может увеличиться

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент возобновления сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги, утвержденный на заседании исполкома Российского футбольного союза, предполагает возможное увеличение количества зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания исполкома.
Согласно регламенту, с согласия региональных властей допускается присутствие 10% зрителей от общей вместимости арены.
"Увеличение количества зрителей возможно при улучшении соответствующей ситуации", - сообщил источник.
Чемпионат России возобновится 19 июня.