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Футбол в России

Источник: количество зрителей на матчах РПЛ после возобновления сезона может увеличиться

Согласно регламенту, с согласия региональных властей допускается присутствие 10% зрителей от общей вместимости арены

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент возобновления сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги, утвержденный на заседании исполкома Российского футбольного союза, предполагает возможное увеличение количества зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания исполкома.

Согласно регламенту, с согласия региональных властей допускается присутствие 10% зрителей от общей вместимости арены.

"Увеличение количества зрителей возможно при улучшении соответствующей ситуации", - сообщил источник.

Чемпионат России возобновится 19 июня.

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